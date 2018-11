Für einen guten Zweck: Christa Kling, Inhaberin der Neptun- Apotheke, hat ein Gewinnspiel organisiert. (Roland Scheitz)

In dieser Woche startete das Weihnachtsgewinnspiel. Ein Regal der Apotheke ist für rund 100 Präsente für kleine und große Glückspilze reserviert. Darunter sind viele praktische, schöne und hochwertige Accessoires aus dem Apothekensortiment. Jedes Los kostet 50 Cent und ist eine gute Investition: Der gesamte Erlös wird der Lepra-Station des Buluba-Gemeindekrankenhauses im Südosten Ugandas gespendet.

Im Frühjahr vergangenen Jahres kehrte Christa Kling von einer medizinischen Forschungsreise nach Tansania zurück. Mitgebracht hatte die die Inhaberin der Neptun-Apotheke in der Elisabethstraße 41 das Bedürfnis, wenigstens einigen Menschen in Tansania das Leben leichter zu machen. Zurück in Walle initiierte sie eine Brillen-Sammelaktion, die sich in der gesamten Stadt herumsprach, und bei der innerhalb kürzester Zeit rund 1500 Brillen gespendet wurden.

Mehr Spenden als Lospreis

Ein zusätzliches Gewinnspiel, dessen Erlös ebenfalls dem gemeinnützigen Trägerverein zugute kam, diente Ende 2017 als Abschluss des karitativen Projekts. Dabei zeigten die Bewohner aus Walle erneut ihr großes Herz: Es kamen insgesamt 495 Euro zusammen. „Viele Kunden spendeten viel mehr als den Lospreis“, sagt Kling.

So viel Großzügigkeit wünscht sich Kling auch für das diesjährige Projekt für den gemeinnützigen Zweck. Das

St. Francis-Hospital Buluba, gegründet 1994 von Nonnen des Franziskanerordens, ist eine der wichtigsten medizinisch-sozialen Einrichtungen in Uganda. Ärzte und Pflegepersonal sind unter anderem auf die Behandlung von Lepra spezialisiert.

Die bakterielle Infektion sei heutzutage gut heilbar, wenn man ihre ersten Symptome rechtzeitig erkenne, erläutert die Waller Pharmazeutin. Doch in der afrikanischen Bevölkerung herrsche noch große Unwissenheit über den Krankheitsverlauf: Betroffene würden häufig ausgegrenzt und ihrem Schicksal überlassen. Das Gemeindekrankenhaus leiste daher lebenswichtige Arbeit für die Aufklärung und Früherkennung.

Das Weihnachtsgewinnspiel in der Neptun-Apotheke läuft, so lange es Lose gibt. Die Glückszahlen werden am Freitag, 21. Dezember, gezogen – und die Gewinner telefonisch benachrichtigt. Den Inhalt der Spendendose wird Kling persönlich überbringen: Ende Januar bricht sie zu ihrer nächsten medizinischen Exkursion nach Afrika auf.