Jeff Tweedys Haus in Chicago wurde beschossen. (Sammy Tweedy)

Schock für Jeff Tweedy und seine Familie: Dienstagnacht wurde auf das Chicagoer Haus des Musikers geschossen, berichten „Chicago Tribune“ und „Chicago Sun Times“ und zitieren die Ehefrau des Wilco-Sängers mit den Worten: „Es fielen zwischen sieben und zehn Schüsse, und es hörte sich so an, als habe man direkt auf unser Haus gezielt. Eine Kugel ging durch die Sturmtür zu unserem Balkon und steckte in der Holztür.“ Ihr Mann Jeff habe sieben Patronenhülsen vor dem Haus gefunden. Verletzt wurde niemand.

Tweedys Sohn Spencer, der den Vorfall als „sehr beängstigend“ empfand, vermutet in einem Interview mit dem lokalen Radiosender WBBM-AM 780, dass seine Familie nicht absichtlich ins Visier genommen wurde. Tatsächlich kämpft die drittgrößte Stadt der USA seit Jahrzehnten mit ihrer hohen Kriminalität und Mordrate.