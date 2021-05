Am Tisch mit Verbrechern: In seinem neuen ProSieben-Format "Jenke.Crime" untersucht Jenke von Wilmsdorff das Leben von deutschen Schwerverbrechern und unterhält sich mit ihnen - auch in der Gruppe - über das kriminelle Erleben und Fühlen. (ProSieben / Marc Rehbeck)

Fast 60 Jahre Knast versammelt Jenke von Filmsdorff in seinem neuen Format „Jenke.Crime“. Ab 4. Mai sitzt der 55-jährige ProSieben-Reporter jeden Dienstagabend (20.15 Uhr) mit Bankräubern, Drogenhändlern, Cyberkriminellen und Menschenhändler an einem Tisch. Sogar ein „Gruppengespräch“ mit allen Delinquenten ist Teil der vier jeweils gut zweistündigen Dokus. Beim Entstehen der Filme ertappte sich von Wilmsdorff öfter dabei, wie er sich dagegen wehrte, seine „schweren Jungs“ sympathisch zu finden. Im Interview mit der Agentur teleschau sagte er jetzt: „Natürlich sind diese Leute nicht nur böse, nicht nur Verbrecher. Man kann mit ihnen lachen, aber auch sehr betroffen und gerührt von ihrer traurigen Kindheit sein, man kann gespannt ihren Räubergeschichten lauschen und sich dabei ertappen, wie sympathisch man sie findet. Aber niemals darf man die Menschen vergessen, die durch sie zu Opfern wurden! Das muss immer wieder angesprochen und ins Bewusstsein gerufen werden.“

„Man will sich von der Gesellschaft ablösen, man will anders sein“

Was treibt Verbrecher an? Wer ist "resozialisiertbar" - und was denken sie bei der Begegnung mit ihren Opfern? Jenke von Wilsdorff beschäftigt sich in seinem neuen ProSieben-Format "Jenke.Crime" vier Primetime-Dienstagabende mit Verbrecher-Psychogrammen und -Biografien. (ProSieben / Marc Rehbeck)

Um diesen „Menschenfängern“, wie Wilmsdorff seine Protagonisten nennt, nicht auf den Leim zu gehen, gibt es in jeder Folge Begegnungen mit Opfern. Außerdem schätzt eine Profilerin im Hintergrund die Psychogramme der vier im Format auftretenden Männer ein, um zum Beispiel vor Charakteren mit narzisstischer Persönlichkeits-Störung zu warnen, die bekanntlich sehr charmant sein können. Von Wilmsdorff glaubt nach den vier Drehs zu „Jenke.Crime“ herausgefunden zu haben, warum Menschen zu Verbrechern werden: „Die Motive sind oft ähnliche. Man will sich von der Gesellschaft ablösen, man will anders sein. Natürlich ist Geld immer ein großer Antrieb. Bei den Älteren mag die Entsozialisierung eine größere Rolle spielen. Unsere beiden betagten Protagonisten sind beide in Kinderheimen groß geworden. Dort haben sie Gewalt und sexuellen Missbrauch erlebt.“

Doch nicht alle Männer hatten die klassische „schwere Kindheit“. Zwei wuchsen relativ behütet auf, was die Frage aufwirft, ob es auch Verbrecher „aus gutem Hause“ gibt. „Die Frage, was ein intaktes Elternhaus ist“, so von Wilmsdorff, „kann so einfach nicht beantwortet werden. Die meisten Menschen sagen doch, dass sie eine super Kindheit hatten. Wenn man sich jedoch genauer mit deren Kindheit auseinandersetzt, das Verhalten der Eltern hinterfragt, Pflaster abreist, dann kommt gern mal raus, dass die vermeintlich schöne Kindheit gar nicht so dolle war.“

Jenke von Wilmsdorff trifft und ergründet in "Jenke.Crime" vier Protagonisten: Sie waren Drogenbosse, betrieben Geldwäsche, begingen schwere Körperverletzung oder verursachten millionenschwere Cyberkriminalität. Menschenhandel standen auf ihrer Agenda. (ProSieben / Benedikt Müller)

Stimmen die Quoten, würde Jenke von Wilmsdorff das Format gerne fortsetzen. Die Motive weiblicher Verbrecher sowie die Frage, was genau der Strafvollzug bewirkt, wären dabei reizvolle Fragen, die „Jenke.Crime“ in Zukunft angehen will.