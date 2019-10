Schauspielerin Jennifer Aniston hat nun auch ein Instagram-Profil - und die Fans sind begeistert. (2014 Getty Images/Tim P. Whitby)

Schauspielerin Jennifer Aniston hat sich lange von der beliebten Social-Media-Plattform Instagram ferngehalten. Doch ihre Zurückhaltung scheint nun ein Ende zu haben, die 50-Jährige hat seit Mittwoch ein Instagram-Profil. Und sie trat nicht still und heimlich bei, sondern gleich mit einem Bild, dass die User ausrasten ließ.

Auf ihrem ersten Post, den sie mit den Worten „Und jetzt sind wir auch Instagram-Freunde. Hi Instagram“ betitelte, ist nicht nur Aniston selbst zu sehen, sondern ein Selfie mit ihren fünf „friends“ Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry, Courteney Cox und David Schwimmer. Von 1994 bis 2004 waren die Schauspieler gemeinsam in der erfolgreichen Sitcom „Friends“ zu sehen. Ist das die erhoffte Reunion, von der Fans seit Ende der Serie träumen?

Millionen feiern Anistons Post

Die Follwer von Aniston, die innerhalb von nicht einmal 20 Stunden bereits auf knapp 6,5 Millionen angestiegen sind, zeigen sich auf jeden Fall begeistert und kommentieren mit „Willkommen!“ oder „Endlich, Jen!“

Auch viele prominente Fans zeigen ihre Freude über Anistons Post. So kommentiert Maria Carey mit „Yaaaay! Willkommen bei Instagram, Jennifer! Das ist ein Moment!“ Moderatorin Ellen DeGeneres nahm Bezug auf den Titelsong von „friends“, „I'll be there for you“: „Ich bin froh, dass sie noch immer für dich da sind!“