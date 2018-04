Gleich drei Termine hatte der FDP-Bundestagsabgeordnete Jens Beeck (rechts im Bild) auf Einladung der örtlichen Freidemokraten in Lemwerder. Entsprechend seiner Aufgabenwahrnehmung im Bundestag im Ausschuss Arbeit und Soziales und als FDP-Fraktionssprecher für die Belange von Menschen mit Behinderung standen sozialpolitische Themen im Fokus. So führte Beeck in Begleitung örtlicher Parteifreunde im Rathaus ein Informationsgespräch mit der Gleichstellungsbeauftragten Wenke Nymark-von-Lübken (im Bild links) und Birgit Eden vom Senioren- und Pflegestützpunkt Wesermarsch (Mitte) über das neue Beratungsangebot „HilDe“ (Hilfe bei Demenz) für pflegende Angehörige von demenzerkranken Menschen.

Der zweite Termin fand in der Begegnungsstätte stand. Hier nahmen die Liberalen die Möglichkeit wahr, sich über die Aktivitäten des Integrationstheaters Eden unter Leitung des Theaterpädagogen Waldo Bleeker zu informieren und mit den Akteuren zu diskutieren. Seinen dritten Termin hatte Beeck dann auf der Jahresmitgliederversammlung des FDP-Gemeindeverbandes, wo er über die Arbeit im Bundestag aus liberaler Sicht referierte.