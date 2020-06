Jens Spahn will die Corona-App "im Lauf der nächsten Woche" vorstellen. (2019 Getty Images/Sean Gallup)

Schon lange und oft ist von der geplanten Corona-App die Rede gewesen. Nun scheint sie in absehbarer Zeit Wirklichkeit zu werden, wie die „Rheinische Post“ weiß. In einem Interview mit der Zeitung bestätigte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn: „Wir werden die App im Laufe der nächsten Woche vorstellen.“ Als Erklärung, weshalb die Entwicklung derart lange gedauert habe, nannte er die „hohen Anforderungen“: Die App müsse auf allen Endgeräten genutzt werden können und solle beispielsweise auch dann messen, wenn man mit dem Handy Musik hört. Sie müsse strenge Vorgaben beim Datenschutz, der Datensicherheit und bei der Energieeffizienz erfüllen. Auch solle sie allen Bürgern zugänglich sein.

Die Bürger erwartet eine „breit angelegte Kampagne“, um die App vorzustellen und möglichst viele Nutzer dazu zu animieren, sie auf ihren Geräten zu installieren. „Wenn wir in den kommenden Wochen einige Millionen Bürger von der App überzeugen, dann bin ich schon zufrieden“, so der Politiker. Nach einer Umfrage der ARD gaben 42 Prozent der Teilnehmer an, die Anwendung auf ihrem Handy nutzen zu werden. Forscher des Nürnberg-Instituts für Marktentscheidungen legen noch höhere Zahlen vor: Laut ihren Angaben wären sogar 53 bis 69 Prozent der Deutschen bereit, sich eine Tracing-App herunterzuladen.

Eine Studie der Universität Oxford hat ergeben, dass 60 Prozent der erwachsenen Bevölkerung die App nutzen müsse, um die Reproduktionszahl verlässlich unter 1 zu halten.

„Wichtiges Werkzeug“

In der Corona-App können User anonymisiert und freiwillig eingeben, wenn sie sich mit Covid-19 infiziert haben. Jene Nutzer, die sich in dessen Nähe aufgehalten haben, werden anschließend darüber informiert. Die Daten sollen dezentral verarbeitet werden. Zusätzlich zu den anderen Maßnahmen sieht Jens Spahn die App als „ein weiteres, wichtiges Werkzeug, um die Infektionszahlen niedrig zu halten“.

Ursprünglich sollte die Tracing-App bereits im April auf den Markt kommen. Für die Umsetzung der Applikation arbeitet die Telekom-Tochter T-Systems zusammen mit dem Softwareanbieter SAP.