Zweirad Evers an der Grüppenbührener Straße in Ganderkesee führt darum zurzeit jede Menge Inspektionen durch, bei denen die gesetzlich vorgeschriebene Verkehrssicherheit überprüft und Schäden behoben werden. „Verkehrstüchtig ist ein Fahrrad, wenn es zwei voneinander unabhängige, funktionstüchtige Bremsen, intakte Vorder- und Rücklampen, alle vorgeschriebenen Reflek­toren und eine Klingel hat“, sagt ­Heiko Evers, der den Betrieb gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Bettina Zado und seiner Mutter Elfriede Evers betreibt.

Nicht nur die Reparaturwerkstatt, sondern auch ein Ladengeschäft sowie eine 250 Qua­dratmeter große Verkaufsausstellung finden die Kunden an der Grüppenbührener Straße. Unter den Fahrrädern für alle ­Altersgruppen sind auch viele E-Bikes. Betriebsinhaber Heiko Evers schildert einige Neuheiten: „Man sieht jetzt immer mehr Akkus, die direkt und unauffällig in den Rahmen integriert sind. Außerdem hat Bosch eine neue Generation Elektromotoren herausgebracht, die noch

leiser laufen und sportlicher sind, also einen besseren Antritt erlauben.“ Bis 170 Kilometer Reichweite haben die leistungsstärksten Akkus mittlerweile, bevor sie wieder aufgeladen werden müssen. Schon mit ­kleineren Akkus kommen die Pedalritter bis zu 100 Kilometer weit.

Heiko Evers rät zu regelmäßigen Wartungen. „Die erste ­

sollte nach 250 Kilometern ­beziehungsweise zwei bis drei Monaten erfolgen. Dann ist das Rad eingefahren und alle ­Elemente müssen nachgestellt sowie nachgezogen werden“, sagt er. Später genügt dann die jährliche Wartung, bei der auch stets die Software aktualisiert werden muss.

Bei den Modellen ohne Motor sind nach wie vor Hollandräder im Trend. Die Retro-Varianten des Herstellers „Puur NL“ etwa haben dicke Reifen, auch vorne einen Gepäckträger und sind in Mint, Weiß-Blau oder Schwarz lackiert. „Radfahren hat immer mehr mit Lifestyle zu tun. ­Solche Shopping- und Designräder sind dafür gute Beispiele“, sagt ­Heiko Evers.