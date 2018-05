Christina Aguilera feiert nach sechs Jahren ihr musikalisches Comeback. (Tim Alban/Getty Images)

In den Nullerjahren wurde sie mit Hits wie „Beautiful“ und „Dirrty“ zum neuen Sternchen am Pophimmel, es folgten ruhigere Jahre und ein Job als Jurorin bei „The Voice“. Nun feiert Christina Aguilera sechs Jahre nach ihrer letzten Veröffentlichung „Lotus“ ein musikalisches Comeback: Ihr neues Album trägt den Titel „Liberation“, wie die 37-Jährige auf einem Konzert in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku mitteilte.

Unter den kryptisch anmutenden Worten „Ex. Xtina. Exhale. Explore. Express. Experiment. Exploit. Exclusive. Exist. Expire“ kündigte ein Teaser das Album an, das noch in diesem Jahr erscheinen soll, ebenso wie die erste Single „Accelerate“. Die titelgebende „Befreiung“ steht beim Comeback Aguileras im Mittelpunkt: „My existence has no expiration. This is my liberation. This is our liberation. Be liberated with me. It's time for a liberation“, so die US-Amerikanerin. Mit einer weiteren „Befreiung“überraschte die in früheren Zeiten überaus hochgestylte Sängerin ihre Fans schon im Vorfeld, als sie eine neue „Ära ohne Make-Up“ ankündigte.