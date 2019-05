Die richtige Pflege für den Lack fängt schon vor dem Einschäumen und Wachsen an. (pixabay)

Die kalte Jahreszeit hat nun endgültig das Zepter aus der Hand gegeben und die Sonne strahlt immer öfter vom Himmel. Neben dem

obligatorischen Hausputz kommt damit auch die Zeit, das eigene Auto wieder in seinem besten Licht zu zeigen.

Der Mai ist der Monat der Autowäschen. Doch bevor man mit seinem Fahrzeug durch die Anlage fährt, sollte man ihm eine kleine Vorbehandlung gönnen, rät der ADAC. So sollten Streusalz und andere Schmutzablagerungen vorher mit einer gründlichen Vorwäsche entfernt werden. Dafür bietet sich ein Dampfstrahler an. Denn laut Automobilclub haben Tests gezeigt, dass die Partikel in der Waschstraße wie Schmirgelpapier wirken, die den Lack beschädigen können.

Vor der Fahrt in die Waschanlage sollten grobe Verschmutzungen entfernt werden, um dem Lack nicht zu schaden. (pixabay)

Danach sollte eine Lackkontrolle durchgeführt werden. Dabei kommen Schäden zum Vorschein, die sich im Winter auf der Außenhaut des Fahrzeugs gebildet haben – zum Beispiel durch Streusplitt, der mit hoher Geschwindigkeit gegen den Lack geschleudert wurde. Im schlimmsten Fall schädigt dies den Decklack, was bis auf das Blech durchschlägt.

Auch aggressive Verunreinigungen durch Insekten, Vogelkot oder Baumharze – Überbleibsel aus dem Herbst – sollte man suchen und entfernen. Oft sind diese erst auf den zweiten Blick erkennbar, weshalb sich eine gründliche Kontrolle wirklich lohnt. So lassen sich Folgeschäden vermeiden. „Fühlen Sie mit der flachen Hand nach punktuellen Unebenheiten in der Oberfläche“, so lautet der Tipp des ADAC.

Wer kleinere Schäden entdeckt, kann diese mit einem feinen Pinsel, Grundierung und Lackstift selbst beheben. Ist schon Rost erkennbar, führt an dem Besuch in einem Fachbetrieb nichts vorbei. Der Rost muss gründlich entfernt werden, etwas was nur Experten zuverlässig bewerkstelligen können. Diese sorgen im Anschluss auch für eine Versiegelung der befallenen Flächen.

Ebenfalls den Scheiben tut eine Frühjahrskur gut. Das gilt für den Innenraum genauso wie für die Außenseite der Scheiben. Mit handelsüblichem Fensterreiniger können Verschmutzungen schnell entfernt werden. Im Zuge dessen kann man auch die Wischblätter austauschen, die in Herbst und Winter erfahrungsgemäß alles geben und sich deshalb zum Frühjahr und Sommer hin stark abnutzen. Die Gummilippen werden porös und schmieren irgendwann nur noch.

Wer jetzt noch nicht seine Räder gewechselt hat, sollte die Gelegenheit nutzen. Nach dem ersten

Ansturm ist es jetzt nicht mehr ganz so schwer, einen Termin in der Werkstatt seines Vertrauens zu finden. Fast immer lagern die Fachleute die nicht benötigten Winterreifen ein. Wer auf Ganzjahresreifen setzt, sollte ebenfalls die Fachwerkstatt ansteuern und die Pneus kontrollieren lassen.

Ist die Profiltiefe noch ausreichend? Hat sich im Winter vielleicht ein Fremdkörper ins Gummi gefahren? Und stimmt auch der Druck? All diese und viele weitere Fragen können in der Werkstatt schnell und kompetent geklärt werden.