Alles, was für eine deftige Grünkohlmahlzeit gebraucht wird, gibt es bei der Stoffregen Fleischerei. (Die Stoffregen Fleischerei)

Die Syker Filiale der Stoffregen Fleischerei wird von dem Traditionsbetrieb als „Knusperhaus“

bezeichnet. Und dieser Name ist Programm. In dem Fachwerk-

gebäude am Mühlendamm locken gläserne Theken mit Fleisch- und Wurstspezialitäten. Hausgemachte Fertiggerichte, Suppen und Wurst im Einmachglas gehören ebenfalls zum Sortiment.

Insbesondere zur Mittagszeit herrscht darüber hinaus Hochbetrieb. Denn dann gibt es einen

leckeren, täglich wechselnden Mittagstisch, der verführerisch duftet, sowie eine Reihe von Menüs. Das warme Mittagessen, verschiedene Snacks oder einfach nur ein Becher Kaffee kann im Bistro im Ober­geschoss des Knusperhauses genossen werden.

Die Kohlwurst ist wie alles andere hausgemacht. (Die Stoffregen Fleischerei)

Langjährige Erfahrung als Filialleitung hat Anne Essmann. Ihr Team und sie stehen zur Stelle, um die Gäste freundlich zu bedienen. Und natürlich sorgen sie dafür, dass die Auslagen stets prall gefüllt sind mit den Schlemmereien, die am Stammsitz der Stoffregen Fleischerei in Asendorf hergestellt werden. Etwa mit den Fertiggerichten in Gläsern, die man zuhause nur noch erwärmen muss. Darunter sind

zum Beispiel Gulasch, Geschnetzeltes sowie der heiß begehrte

Hühnereintopf.

Hoch im Kurs steht zurzeit außerdem der norddeutsche Klassiker Kohl und Pinkel, wozu der Asendorfer Traditionsbetrieb alle nötigen Zutaten herstellt: Grünkohl mit und ohne Kartoffeln,

Bremer Pinkel, Bregen- und Grützwurst, Rauchenden sowie die laut Produktionschef Thomas Mandelt einzigartige Kohlwurst. „Unsere Kohlwurst ist eine Kombination aus Pinkel und Kasseler – sehr

lecker und sehr beliebt“, sagt er.

Die knackigen Rauchenden sind als Beigabe zum Grünkohl beliebt. (Die Stoffregen Fleischerei)

Die Winterspezialität und all‘ die anderen Köstlichkeiten, die im

Syker Knusperhaus erhältlich sind, werden häufig nach alten Haus-

rezepten gefertigt, die zum Teil noch in der originalen handschriftlichen Überlieferung vorliegen. „Wir legen Wert darauf, in handwerklicher Qualität zu produ-

zieren“, sagt Peter Glienke, der

den Fleischereibetrieb vom Gründungsstandort in Asendorf aus

leitet.

„Die Krakauer wird bei uns noch genauso hergestellt wie vor

Jahrzehnten. An dem Rezept wird auf keinen Fall etwas geändert. Unsere Würste und anderen Produkte sind frisch hergestellt und werden lediglich vakuumiert.

Chemische Zusätze für längere Haltbarkeit gibt es bei uns nicht“, scheldert Peter Glienke.

Wer eine größere Firmen- oder Familienfeier plant, findet bei dem Fachbetrieb übrigens ebenfalls Unterstützung. Denn auch ein

Partyservice gehört zu dessen Leistungspalette. Für jeden Anlass wird das Passende geliefert: ob Platten mit Schnittchen, warmes Büfett oder Spezialitäten vom Rost. Bei Bedarf wird die Feier durch das Stoffregenteam und Partnerbetriebe ausgerichtet, von der Planung bis zum Aufstellen des Festzeltes.

Zur Stoffregen Fleischerei ge-

hören neben dem Knusperhaus Syke auch der Stadtmarkt Hoya und der Hauptsitz in Asendorf. „Wir sind besonders stolz auf unsere

gläserne Produktion am Standort in Asendorf. Die Gäste können

dort im Gastraum sitzen und unseren Mitarbeitern durch eine

Glasscheibe zum Beispiel beim Wurstdrehen zuschauen“, schildert

Produktionsleiter Thomas Mandelt.