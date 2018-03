Hugo Egon Balder hat mit Show-Ideen wie "Tutti Frutti" und "Genial daneben" deutsche (Privat-)TV-Geschichte geschrieben. (Hannes Magerstaedt / Getty Images)

Das weckt Erinnerungen an pubertäre Abende im Jugendkeller: Anfang April zeichnet SAT.1 die Premiere einer neuen kuriosen Show-Idee von Hugo Egon Balder („Genial daneben“, derzeit mit der Gag-Parade „Richtig witzig“ im Programm) auf. Aktuell sucht der Sender Studiopublikum für die Sendungen in Köln. Worum es geht? Der Titel sagt alles: Die Show heißt „Das große Promi-Flaschendrehen“.

Die Sendung soll Teilnehmer und Zuschauer in die Teenager-Zeit zurückführen. Dabei müssen sich jeweils fünf Prominente den spitzen Fragen von Showmaster Hugo Egon Balder stellen. Außerdem müssen sie getreu dem Motto „Pflicht oder Wahrheit“ pikante Herausforderungen meistern. Balder, der lange an der Seite von Hella von Sinnen Fernsehgeschichte schrieb und vor allem mit der einstigen RTL-Show „Alles Nichts Oder?!“ respektlos und selbstironisch für Furore sorgte, will die bekannten Show-Gäste auch zu „verrückten Aktionen“ verführen, wie es bei der Produktionsfirma heißt. Der mittlerweile 67-jährige Berliner ist seinen Fans vermutlich noch am besten als Präsentator der augenzwinkernden Entblätterungsreihe „Tutti Frutti“ bekannt, mit der er die Anfänge des deutschen Privatfernsehens mitprägte.

Hugo Egon Balder, hier mit seiner Freundin Elena, sprüht auch mit 67 Jahren noch vor Ideen. (Andreas Rentz / Getty Images)

Das Multitalent - Balder ist nicht nur TV-Moderator, sondern auch Drehbuchautor, Produzent, Kabarettist Schauspieler und Musiker - machte schon des Öfteren durch originelle TV-Ideen auf sich aufmerksam, die er selbst gelegentlich scheinbar aus einer Schnapslaune heraus entwickelte. So kam 2015 etwa die irrwitzige, spontan improvisierte Talk-Reihe „Der Klügere kippt nach“ auf Tele 5 zustande. Wann sein „Flaschendrehen“ bei SAT.1 ausgestrahlt wird und wer daran teilnimmt, steht noch nicht fest.