Von der Terrasse blicken die Gäste in den großen Garten des Restaurants zur Eiche. (Kristina Bumb)

Aktuell sorgen wöchentliche Matjes­büfetts für Gaumenfreuden.

„Im Juni ist traditionell ­Matjes-Zeit“, sagt Küchenmeister Klaus Dobranz. Jeden Freitag ab 18 Uhr lockt darum zurzeit ein Themen-Büfett mit enormer Auswahl die Gäste an. Die Liste der Schlemmereien ist ­dabei lang: „Wir servieren ­Matjes auf nordische Art, friesische Art, nach Holsteiner Art, als Filets mit Buttersoße, zu Pfannkuchen, exotisch mit Mango und vieles mehr“, so der Küchenchef.

Restaurant zur Eiche (Kristina Bumb)

Um seinen Gästen immer ­wieder neue Kreationen zu ­bieten, hat Klaus Dobranz jetzt außerdem Schnitzelvariationen auf die Speisekarte gesetzt. „Das ist ein Klassiker, der immer gerne gegessen wird“, freut er sich. Cordon bleu, Jäger-, Zigeuner-, Hawaischnitzel und mehr können die Hungrigen ­ordern.

Auch wer in der Mittagspause schnell ein leckeres Gericht ­genießen möchte, um gestärkt wieder an die Arbeit zu gehen, ist in dem großen Restaurant richtig. „An Werktagen bieten wir eine kleine Mittagskarte mit günstigen Speisen zwischen

6,90 und 9,90 Euro“, schildert der Küchenmeister.

Er legt Wert darauf, alle ­Gerichte frisch zuzubereiten. Darum rät er den Restaurant­besuchern – insbesondere Gruppen – vorher zu reservieren.

Aufgetischt werden die A-la-­Carte-Gerichte und die reichhaltigen Büfetts zumeist in der Gaststube, die 50 Hungrigen Platz bietet. Von dort führt eine Terrassentür hinaus auf die Sonnenterrasse und in den 4800 Quadratmeter großen Garten. „Dank des schönen Wetters der vergangenen Wochen haben unsere Gäste die Außenplätze schon viel genutzt. Manche ­kommen am Sonntagnachmittag, um einfach nur ein Stück frisch gebackenen Kuchen zu ­essen“, freut sich Klaus Dobranz. Seine Ehefrau Ingrid lässt es sich nicht nehmen, die große Terrasse jedes Jahr mit einem Meer aus Sommerblumen auszustatten.

Für Gruppen und Feierlich­keiten ist ebenfalls genug Platz im Restaurant. Eine kleine, gemütliche Gaststube mit Tresen, ein separater Clubraum und ­natürlich der große Saal mit ­einer Kapazität bis zu 84 Personen plus Tanzfläche werden allen Ansprüchen gerecht.

Auch sonst lohnt es, sich in den Räumlichkeiten genauer umzusehen. So findet sich im Flur eine innenarchitektonische Besonderheit: Dort sind noch Wände des alten Bauernhauses zu sehen, das den Kern des heutigen Gebäudes bildet. „Seit 1844 steht an dieser Stelle eine ­Gaststätte“, berichtet Klaus ­Dobranz über den traditionsreichen Standort an der Wildes­hauser Landstraße.

„Die Wirtschaft war als sogenannter Ausspann von Seggern bekannt. Bauern, die von Wildeshausen nach Delmenhorst fuhren, haben hier einen Stopp eingelegt. Bei Bauarbeiten haben wir sogar noch die Pfosten gefunden, an denen die Landwirte damals die Pferde fest­banden.“ Das Restaurant blickt damit auf eine über 170-jährige Geschichte zurück.

Noch älter ist nur die über 200 Jahre alte Eiche neben dem ­Gebäude, der das beliebte Restaurant seinen heutigen, klangvollen Namen verdankt.

Das Restaurant zur Eiche hat mittwochs bis sonnabends von 11 bis 14 Uhr und ab 17.30 Uhr sowie sonntags ab 11 Uhr durchgehend geöffnet.