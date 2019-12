Boeing setzt die Produktion des Krisenjets 737 Max angesichts der hohen Ungewissheit um eine Wiederzulassung ab Januar vorübergehend aus. (Ted S. Warren/AP/dpa)

Boeing gerät wegen seines Unglücksfliegers 737-Max in immer stärkere Turbulenzen. Grund dafür ist die neue Gründlichkeit der amerikanischen Luftfahrtbehörde FAA. Die 346 Menschenleben der beiden Max-Abstürze lasten schwer auf dem Gewissen der Verantwortlichen, die die Fehler ihrer Vorgänger nicht wiederholen wollen.

Ohne klaren Zeitplan für die Wiederzulassung der 737-Max steht Boeing damit vor zwei praktischen Problemen. Dem Konzern gehen die Parkplätze für die auf Halde produzierten Flugzeuge aus. Und das Geld. Die Kunden zahlen nicht, solange sie ihre für den Einsatz freigegebenen Flieger haben. Gleichzeitig halten die Zulieferer die Hand auf. Selbst die enormen Reserven des größten “Dow-Jones”-Unternehmens reichen nicht aus, den Cashflow auf Dauer zu kompensieren.

Noch kann Boeing die Jobs der 12.000 Mitarbeiter halten, die in Renton bei Seattle bis zur Stilllegung am Montag die Max gebaut hatten. Aber auch das wird auf die Dauer schwierig, wenn sich die Wiederzulassung weiter hinauszögert. Es droht dann Expertise verloren zu gehen, die der Flugzeugbauer so schnell nicht ersetzen kann.

Jetzt rächt sich der beschleunigte Zeitplan Boeings, der zu den Designfehlern der Max beigetragen hat. Wie ein Boomerang zurück kommen auch die Kostenvorteile der schlampigen Entwicklung, mit denen der Flugzeugbauer zunächst Marktanteile erobert hatte. Die rund 4.500 Vorbestellungen lasten heute wie Blei auf den Bilanzen des Konzerns.

Doch Boeing hat keine Alternative, als die Entscheidungen der internationalen Luftfahrtbehörden abzuwarten. Die 737-Max macht 70 Prozent an dem gesamten Zivilgeschäft des Konzerns aus. Je länger sich die Wiederzulassung hinauszögert, desto turbulenter wird es für den Flugzeugbauer.