Es ist noch gar nicht lange her, da musste man wichtige Informationen in einer SMS und damit auf 160 Zeichen verdichten. Diese Zeiten sind längst vorbei. Der letzte Schrei ist nun das Versenden von Sprachnachrichten - nicht immer zur Freude der Empfänger. Schon seit geraumer Zeit bieten etwa Facebook und Whatsapp Funktionen zum Aufnehmen und Versenden von Sprachnachrichten an. Das zum gleichen Konzern gehörende Instagram zieht nun nach und lädt seine Nutzer ebenso zum Sprechen ein. Das neue Feature erlaubt das Aufnehmen und Posten von Sprachnachrichten in Gruppen sowie in privaten Chats. Ein entsprechendes Update wird derzeit an Android- und iOS-Geräte ausgeliefert. Neben dem Textfeld ist nunmehr eine Schaltfläche mit Mikrofon-Symbol zu finden, welche man zum Aufnehmen entweder gedrückt halten oder für eine längere Nachricht über das Schloss-Symbol „einrasten“ lassen kann. Der Versand erfolgt direkt nach dem Loslassen des Buttons. Hat man sich versprochen, lässt sich die Aufnahme mit einer Wischgeste nach links in den Papierkorb verschieben. Im Gegensatz etwa zu Whatsapp dürfen die Sprachbotschaften allerdings maximal eine Minute lang sein – das dürfte nicht wenige Nutzer freuen.