So wurden zum Beispiel ein Lagertor, ein Spielplatz mit Schaukel und Rutsche sowie eine Erfrischungsbar gebaut.

An einem Tag ging es in die Steinzeit. Hier wurden Steinschmuckstücke hergestellt, Speere geschnitzt, Tierspuren im Wald gesucht oder Süßes aus Kräutern gekocht. Neben einem Geländespiel im Wald wurde, wie es sich für Pfadfinder gehört, abends auch am Lagerfeuer gesungen und gelacht. Einige Wölflinge (Kinder im Alter von sieben bis zehn Jahren) haben ihr Wölflingsversprechen abgelegt. Andere Wölflinge sind in die nächste Altersstufe zu den Jungpfadfindern (zehn bis 13 Jahre) gewechselt.

Ein besonderes Highlight war die Eröffnung der dritten Altersstufe. So wechselten sechs Jugendliche in die Pfadfinderstufe (13 bis 16 Jahre). Mit Eröffnung der Pfadfinderstufe hat die Siedlung Franziskus in Lilienthal nun die Bedingungen erfüllt, um in der DPSG zum Stamm ernannt zu werden.

Die Pfadfinderstufe trifft sich jeden Mittwoch von 18 bis 19.30 Uhr zur Gruppenstunde im Pfarrheim der katholischen Kirche in Lilienthal. Die Jungpfadfinder treffen sich dort ebenfalls mittwochs von 18 bis 19.30 Uhr parallel zur Gruppenstunde der Pfadfinder. Die Wölflinge haben ihre Gruppenstunde immer freitags von 16 bis 17.30 Uhr. Wer die Pfadfinder einmal besuchen möchte, sollte bitte vorher einmal Bescheid sagen – nur für den Fall, dass besondere Aktivitäten geplant sind.

Ein großes Anliegen der Pfadfinder ist noch die Suche nach Leitern. Die DPSG Lilienthal sucht dafür Menschen, die sich engagieren möchten und Spaß daran hätten, mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten und so auch einen Beitrag zur Entwicklung unserer Gesellschaft zu leisten. Weitere Informationen und Kontaktdaten sind auf der Webseite www.dpsg-lilienthal.de zu finden.