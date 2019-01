Michael Wendlers neue Freundin ist ganze 28 Jahre jünger als der Schlagerstar. (Herman Niesig)

Sie ist gerade einmal 18 Jahre alt und geht noch zur Schule: Die neue Freundin von Michael Wendler wurde geboren, da war er bereits 28. Ließ sich das frisch verliebte Paar kürzlich noch im sonnigen Miami blicken, musste Laura M. nun nach Ferienende wieder zurück nach Deutschland. Vielleicht war auch der hiesige Medienrummel um sie ein Grund, warum sie sich nun erstmals öffentlich äußerte.

Gegenüber RTL sagte die Schülerin, die zuvor noch an der Supermarkt-Kasse ausgeholfen hatte, im Interview: „Es ist alles ganz interessant mitzuerleben.“ Entspannt, doch zurückhaltend verbleibt sie geheimnisvoll: „Ich weiß auch nicht, wo das hingeht - ich will ja auch nichts sagen, was nur für Verwirrung sorgt.“ Lässig scheint die 18-Jährige, die an einer Fachhochschule im sachsen-anhaltinischen Stendal die Klasse Gesundheit und Soziales besucht, den Trubel aber zu nehmen: „Ich geh damit ganz gut um. Ist alles gut!“

Erstmals äußerte sich Laura M. nun im Interview. (RTL / Screenshot)

Auch mit Wendlers (Noch-)Ehefrau Claudia Norberg konnte RTL sprechen: „Dass die neue Frau an der Seite meines Mannes erst 18 Jahre alt ist, habe ich auch erst vor Kurzem erfahren. Liebe ist keine Frage des Alters, sondern ob man sich körperlich zueinander hingezogen fühlt, charakterlich zusammenpasst und einen Seelenverwandten in dem anderen gefunden hat“, sagte sie versöhnlich. Die Fotos von Michael und Laura in Miami hätten dennoch „natürlich viele Gefühle“ ausgelöst.