Edeka-Markt Lemwerder ermittelt Gewinner seiner WM-Aktion – Gillian Barnickel erhält den Hauptpreis

Jetzt wird am neuen Kicker trainiert

Lemwerder. Am vergangenen Wochenende konnten sich zum Endspiel der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland nicht nur die beiden bestplatzierten Mannschaften Frankreich und Kroatien über ihre gewonnenen Pokale freuen; ein junger Mann aus Bardenfleth in der Nähe von Lemwerder wurde als Hauptgewinner eines hochwertigen Kickertisches ermittelt.