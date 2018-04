Der TSV Etelsen startet ab Mai eine Kooperation mit der Firma Multiball, die bis Ende Oktober geht, um den populären Dartsport für die Vereinsmitglieder anbieten zu können. Es können verschiedene Varianten, wie klassisch Steeldarts oder Softdarts gespielt werden. Bei einer guten Resonanz könnte auch eine Mannschaft gegründet werden, die in den aktiven Spielbetrieb einsteigt.

Der Inhaber Stefan Vesterling steht immer montags den Interessierten ab 18 Uhr zur Verfügung. Der erste Wurf mit einem Dartpfeil findet am Montag, 7. Mai, ab 18 Uhr statt. Anmeldungen an Stefan Vesterling unter der Telefonnummer 01 71 / 780 95 60 oder unter der Mailadresse info@multiball.de. Die Firma Multiball hat ihren Sitz in der Bremer Straße 53 in Etelsen neben dem Rewe-Getränkemarkt. Weitere Infos sind auch unter www.multiball.de zu erhalten.

Der geschäftsführende Vorstand des TSV Etelsen wünscht allen Beteiligten viel Spaß. Ob die Sportart endgültig in das Angebot des Vereins aufgenommen wird, entscheidet sich nach Auswertung der Erfahrungen Anfang November.