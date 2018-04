Nach drei Staffeln ist Schluss: Jennifer Lopez gibt ihre Rolle in "Shades of Blue" auf - das Ende der Krimi-Serie. (RTL / NBCUniversal)

Jennifer Lopez (48) ist zu beschäftigt zum Ermitteln: Nach nur drei Staffeln wird ihre Krimiserie „Shades of Blue“ eingestellt - nach Angaben des „Hollywood Reporter“ aufgrund des vollgepackten Terminkalenders der Hauptdarstellerin. Noch zwei Filmdrehs stehen für Jennifer Lopez in diesem Jahr an, zudem ist die zweifache Mutter Jurorin einer Tanzshow im US-Fernsehen und hat noch bis September eine regelmäßige Abendshow in Las Vegas.

„Ich habe es sehr genossen, diese wundervoll komplizierte Welt als Produzentin und Darstellerin mit aufzubauen und eine so starke, aber fehlerhafte Figur zu spielen“, erklärt Jennifer Lopez in einem Statement zum Serienende. Die alleinerziehende Ermittlerin Harlee Santos zu verkörpern, „hat mich gestärkt und half mir, zu einer selbstbewussteren Frau zu werden.“

Die Serie mit Jennifer Lopez, Ray Liotta und Drea de Matteo (rechts) wurde hierzulande von RTL ausgestrahlt. (RTL / NBCUniversal)

Hierzulande liegen die Ausstrahlungsrechte der Serie, in der Ray Liotta die zweite Hauptrolle spielt, bei RTL. Allerdings verbannte der Sender schon die erste Staffel nach einem schwachen Auftakt auf einen späten Sendeplatz. Staffel zwei wurde in Deutschland bislang nicht gezeigt.