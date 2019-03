Jochen Schropp machte letztes Jahr bekannt, dass er homosexuell ist. Nun spricht er offen über die Liebe. (Andreas Rentz / Getty Images)

TV-Moderator Jochen Schropp outete sich Mitte 2018 als schwul, nun spricht er in einem Interview offen über die Liebe und die Zukunft. „Ich gehe mit einem anderen Bauchgefühl schwul aus, weil ich weiß, dass nichts dabei ist, wenn ich meinen Freund in der Öffentlichkeit küsse oder ihm die Hand auf sein Bein lege“, erklärt er im Gespräch mit der „Gala“.

Seit einem Dreivierteljahr ist Schropp in festen Händen, sein Partner hat aber nichts mit dem Showbusiness am Hut. „Als mein Wunsch kam, dass ich mich outen werde, kamen wir gerade zusammen. Er hat mir sehr viel Kraft gegeben“, erinnert sich der 40-Jährige in dem Interview. Und er geht sogar noch einen Schritt weiter, denn Jochen Schropp, sagt, er könne sich vorstellen, zu heiraten. Er sei vergangenes Jahr gemeinsam mit einem Freund auf einer Hochzeit eines schwulen Paares in Italien gewesen, plaudert der Moderator des „SAT.1-Frühstücksfernsehens“ aus dem Nähkästchen. „Es war einfach wunderschön, wie der Bund der Ehe dort zelebriert wurde, und die Unterstützung, die das Paar von Freunden und Familie erhielt. Eine eigene Hochzeit kann ich mir also irgendwann sehr gut vorstellen.“