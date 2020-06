Der Regisseur Joel Schumacher ist im Alter von 80 Jahren gestorben. (2011 Getty Images/Elisabetta Villa)

Er drehte mit Mega-Stars wie Nicole Kidman, Julia Roberts, Jim Carrey, Cate Blanchett, Val Kilmer, Sandra Bullock und Michael Douglas. Vor allem in den 90er-Jahren schaffte es Joel Schumacher als Regisseur von Kult-Filmen wie „Batman Forever“, „Falling Down - Ein ganz normaler Tag“ und „Flatliners - Heute ist ein schöner Tag zum Sterben“ in den Hollywood-Olymp. Am Montag starb Schumacher im Alter von 80 Jahren in New York. Er verlor seinen einjährigen Kampf gegen den Krebs.

Seine einzigartige Filmkarriere startete Joel Schumacher als Kostümbildner. Damals arbeitete er unter anderem für Woody Allens Filme „Sleeper“ und „Innenleben“. Doch als Regisseur tätig zu sein, sei schon immer sein großer Traum gewesen, wie er einst in einem Interview mit „Vice“ erzählte: „Ich liebte Filme und wollte selber Geschichten erzählen.“ Und eben diese Geschichten wurden zu echten Kassenschlagern.

Für die Verfilmung von „Das Phantom der Oper“ kassierte Schumacher drei Oscar-Nominierungen. Doch er musste auch mit Niederlagen umgehen. Für die Comicverfilmung „Batman & Robin“ im Jahr 1997 wurde Joel mit elf Nominierungen für die „Goldene Himbeere“ bestraft - dem berühmt-berüchtigten Negativ-Filmpreis in Amerika. Vor drei Jahren, zum 20. Jahrestag des Flop-Films, sagte der US-Regisseur in einem ehrlichen Interview dazu: „Ich möchte mich bei jedem Fan entschuldigen, der enttäuscht wurde, denn ich denke, das bin ich ihnen schuldig. Es wird auf meinem Grabstein stehen, das weiß ich.“