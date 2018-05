Mit seinem traditionellen Frühjahrsschießen startete der Schützenverein Hüttenbusch in die neue Saison. An diesem Tag wurde auch Hartmut Kück die Ehrenurkunde mit der goldenen Ehrennadel vom Deutschen Schützenbund verliehen. Hartmut Kück ist 50 Jahre im Schützenverein. Für verdienstvolle Mitarbeit im Schützenwesen bekam Cliff Wedemeyer das silberne Ehrenzeichen vom Bezirksschützenverband Osterholz. Der Vereinsvorsitzende Heino Wiechmann freute sich über den guten Besuch, besonders seitens der Jugendlichen. Nach einem zünftigen Schnitzelessen begann das Schießen. Hier setzte sich Marlon Funken in einem spannenden Kampf durch und wurde neuer Frühjahrskönig bei der Jugend. Frühjahrsvizekönig bei der Jugend wurde Tobias Segelken. Johan Thoden sicherte sich den Titel des Frühjahrskönigs. Frühjahrskönigin wurde Rosi Böttjer. Besonders zu erwähnen ist, dass Manon Behrens-Knoblauch in der Konkurrenz Luftgewehr und Luftgewehrscheiben beide Titel mit der höchsten Zahl von 50 Ringen erringen konnte. Mehr Informationen zum Schützenverein gibt es im Internet unter www.huettenbusch.de.