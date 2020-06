Erschüttert: Der Mord an George Floyd hat Hollywood-Star Johnny Depp schwer getroffen. (2020 Getty Images/Andreas Rentz)

In der Rolle des Karibik-Helden Jack Sparrow kann Johnny Depp (heute wird er 57 Jahre alt) so leicht nichts aus der Ruhe bringen. Aber der brutale Mord an George Floyd, der die ganze Welt empörte, ging dem Hollywood-Superstar schwer zu Herzen. Die Ermordung Floyds bezeichnete Depp auf seinem Instagram-Account vor wenigen Tagen als „abscheulichen Akt der Feigheit“. Jetzt setzte er George Floyd ein einzigartiges, bewegendes Denkmal: Johnny Depp, neben seiner Hollywood-Karriere leidenschaftlicher Sänger und Gitarrist, coverte Bob Dylans legendäres Meisterwerk „The Times they are a-changing“ - zu Ehren Floyds.

„Nehmen wir uns einen Moment Zeit, um uns an den Opferhelden George Floyd zu erinnern und hoffnungsvoll auf die Veränderungen zu schauen, die sein tragischer Tod verursachen wird“, schreibt Depp auf seinem Account, auf dem ihm bereits über fünf Millionen Fans folgen, obwohl er ihn erst Mitte April eröffnete.

Mit der Hymne auf ehrt Depp aber auch den Schöpfer des Liedes, Bob Dylan. „Lasst uns den widerstrebenden Propheten Bob Dylan und den Traum von Veränderung begrüßen, den er damals, heute und danach inspirierte.“ Dylan schrieb den Song 1963, wenige Wochen vor der Ermordung des US-Präsidenten John F. Kennedy. Johnny Depp ist großer Fan Dylans: „Seine Wirkung ist die von Shakespeare, Marlowe, Hunter Thompson, Marlon Brando, Woody Guthrie, William Blake, Picasso, Bach und Mozart.“