Joko Winterscheidt ist zurück in der Printbranche. Nach dem Aus der Zeitschrift "JWD" ist er nun für das Lifestyle-Magazin "GQ" tätig. (2015 Getty Images)

Von wegen „Print ist tot“: Nachdem sein im Verlag Gruner + Jahr erschienenes Magazin „JWD“ eingestellt wurde, startet Moderator Joachim „Joko“ Winterscheidt einen erneuten Versuch, in der hart umkämpften Branche Fuß zu fassen. Winterscheidt tritt in Kürze seinen neuen Job als Chief Curiosity Officer (CCO) beim Lifestyle-Magazin „GQ“ des Münchner Verlagshaus Condé Nast an. Der Fernsehmoderator, ab Mittwoch, 29.01., wieder in der Jury von „Das Ding des Jahres“ bei ProSieben zu sehen, bleibt weiter umtriebig.

„Jetzt bin ich also CCO - das ist sicherlich ein Titel, der beschreibt, dass meine Neugierde bei 'GQ' ein Zuhause gefunden hat. Und vor allem ist es auch ein passender Titel für jemanden wie mich, der in kein Organigramm passt“, so Winterscheidt in einer Pressmitteilung des Hauses. Er lobte die professionelle Einstellung der Mitarbeiter und freue sich auf die „gemeinsame Mission“.

Diese Mission liegt in erster Linie in der Steigerung der Auflage. „GQ“ hat in den zurückliegenden Jahren massiv an verkauften Exemplaren eingebüßt. Der TV-Entertainer, bekannt geworden im Duo mit Klaas Heufer-Umlauf, soll der Marke „GQ“ nach dem Ausscheiden des Chefredakteurs Tom Junkersdorf offenbar ein neues Profil geben. Unterstützung erhält er von einem alten Bekannten. Michalis Pantelouris kehrt auf seinen Posten als Chief Creative Director beim Lifestyle-Magazin zurück. Auch für Joko Winterscheidts „JWD“ war er mitverantwortlich.