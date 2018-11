Die Lübberstedter Campingfreunde haben sich zum 25. Mal zu ihrer gemeinsamen Ausfahrt in der Schmiedestraße getroffen. Die Campinggemeinschaft wurde vor 25 Jahren von Peggy und Manfred Hartig, Marta und Siegfried Wieloch sowie Giesela und Helmut Mehrtens gegründet. In den vielen Jahren wurden diverse schöne Campingplätze in Norddeutschland angesteuert und einige kulturelle Punkte besichtigt. „Wie zum Beispiel damals in Zeven, die Vermessungswerkzeuge, welche auf dem damaligen zehn-D-Mark-Schein abgebildet waren“, erinnern sich die Campingfreunde.

Die diesjährige 25. Jubiläumsfahrt wurde von Marion und Bernhardt Marggraff sowie Regina und Jürgen Mehrtens organisiert. Sie führte an den Campingplatz Hammehafen Worpswede. Das Jubiläumswochenende wurde zum Abschluss mit einer gemeinsamen Kutschentour in einem Kremserwagen gekrönt.