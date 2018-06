August 2005 übergesetzt werden. Nachdem am Vormittag zunächst nur wenige Fahrgäste übersetzten, war ab 14 Uhr klar, dass der Jubiläumsfahrgast am 20. Mai 2018 befördert werden würde.

Und so schritten Thomas Münsterjohann, Vorsitzender des Vereins, und Janine Fahrenholz, Taufpatin der Gentsiet und Pressewartin, zur Tat. Die Jubiläumsfahrgäste, die zunächst nichtsahnend auf der Gentsiet am Anleger in Ahsen-Oetzen Platz genommen hatten, erhielten kurz darauf die Nummern eins, zwei und drei, sodass hier noch viele Fragezeichen auf den Gesichtern zu lesen waren. Als dann aber das Ufer Hagen-Grinden sich näherte und das als Überraschung erstellte Schild mit der Aufschrift „Herzlich Willkommen 100 000“ zu lesen war, wurde es unruhig. Wer war es nun?

Unter lautem Applaus wurde schließlich Nicole Spannhake aus Morsum als 100 000. Fahrgast begrüßt. Sie erhielt einen Essensgutschein sowie eine Fahrradvase inklusive kleinem Blumenstrauß. Über jeweils einen Gutschein aus der Eisdiele konnten sich Marco Westermann aus Morsum als 99 999. Fahrgast und Nicole Voigts aus Thedinghausen als 100 001. Fahrgast freuen. Natürlich wurde am Anleger dann noch mit einem kleinen Glas Sekt angestoßen. Bemerkenswert: Alle drei Fahrgäste setzen an diesem Tag das erste Mal mit der Gentsiet über und werden es gemäß dem Eintrag im Gästebuch sicher auch noch öfter tun.

Der Fährverein freut sich, dass nur 4657 Tage nach dem Beginn des regelmäßigen Fährbetriebes mit der Gentsiet dieses besondere Jubiläum gefeiert werden konnte. Und mit den mehr als 600 Personen am Pfingstsonntag konnte außerdem noch ein neuer Vereinsrekord aufgestellt werden: Noch nie wurden am gesamten Pfingstwochenende mehr als 1000 Personen übergesetzt. Auch darüber freut sich der Verein sehr. An dieser Stelle gilt der Dank allen Fahrgästen, die so zahlreich die Fähre nutzen und somit die Arbeit des Vereins anerkennen. Aber auch den zahlreichen ehrenamtlichen Fährführern und Fastmakern sei gedankt. Sie verbringen bei jedem Wetter ihre Wochenenden an der Fähre und ermöglichen den Fahrgästen ein entspanntes Übersetzen mit der Gentsiet.

Wer Lust hat, den Fährverein künftig aktiv oder passiv zu unterstützen, wird dazu aufgerufen sich per E-Mail unter der Adresse presse@faehrverein.de oder über die Homepage zu melden. Jugendlichen und jungen Erwachsenen sponsert der Verein außerdem die Hälfte der Kosten beim Erwerb des Sportbootführerscheins Binnen unter Motor.

Als nächstes großes Ereignis wirft jetzt das 18. Fährfest seine Schatten woraus: Am Sonntag, 19. August, wird am Anleger in Hagen-Grinden wieder gefeiert. Neben Speisen und Getränken wird der Achimer THW-Ortsverband seine Ausrüstung präsentieren. Wer bei selbstgebackenen Kuchen und Torten noch eine Weile am Anleger verweilen möchte, kann auch den Klängen der Live-Musik lauschen.