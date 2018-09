In seinem ersten Turnier erreichte Moritz Beyer bereits den dritten Platz.

Neben unterschiedlichen Techniken werden dabei auch Ausdauer, Koordination, Selbstbewusstsein und Respekt geschult. Natürlich fließt dabei auch der eine oder andere Schweißtropfen. Bei allem Trainingsaufwand kommt der Spaß aber niemals zu kurz.

Sportler sind hoch motiviert

Nachdem das erste Halbjahr mit zwei erfolgreichen Turnieren endete, sind die Bassener Judokas nun hoch motiviert für die zweite Jahreshälfte. Bei den letzten beiden Turnieren, das waren ein Nachwuchsturnier in Bassen und der Oytinchen-Cup in Oyten, gingen insgesamt 15 Medaillen und ein Pokal an die Judokas des TSV Bassen. Die Platzierungen aus den beiden Turnieren sahen im einzelnen wie folgt aus: Jette Hinrichs 1. Platz und 3. Platz; Tayler Kämmle 1. Platz; Philipp Moorkamp 3. Platz; Casimir Mühlnickel 3. Platz und 2. Platz; Devid Rathjen 3. Platz und 2. Platz; Viena Rudolph 1. Platz und 2. Platz; Hanna Knost 3. Platz; Lukas Knost 2. Platz; Lara Ullmann 3. Platz.

Besonders hervor stach der momentan jüngste Bassener Wettkämpfer, Moritz Beyer. Sein erstes Turnier beendete er bereits mit Platz 3. Das wurde beim Oytinchen-Cup noch getoppt: Sensationell besiegte Moritz all seine Gegner und holte sich den 1. Platz. Mit blitzschnellen Techniken wie dem Schulterwurf Seoi-nage konnte er alle Kämpfe frühzeitig gewinnen. Für diese besondere Leistung wurde Moritz Beyer mit dem Technikerpokal in seiner Altersklasse ausgezeichnet. Diese Erfolge lassen hoffen, dass auch das zweite Halbjahr erfolgreich für die Judokas des TSV Bassen werden könnte.

Wer Interesse an Judo hat, kann beim TSV Bassen jederzeit zum kostenlosen Probetraining vorbeikommen. Ein Einstieg ist ab fünf Jahren möglich. Aber auch Erwachsenen wird in Bassen der Neueinstieg oder der Wiedereinstieg in den Judosport ermöglicht. Bei den Erwachsenen zählt weniger der Leistungsgedanke, sondern es stehen Fitness, Kraft und Ausgleich vom Alltag im Vordergrund. Alle wichtigen Informationen zum Training findet man auf der Homepage www.tsvbassen.de unter der Rubrik Kampfsport.