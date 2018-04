Meister in der Halle: die U 8 des SV Lilienthal-Falkenberg. Mit drei Siegen und einem Unentschieden in der Endrunde sicherte sich das Team am Ende den Titel.

Sein persönliches Fazit war, dass sich alle Jugendteams toll bei den Hallenrunden präsentiert haben.

Gestartet wurde in den sieben Altersklassen mit einer Vorrunde. Es folgten Hoffnungsrunden und Zwischenrunden. Für die besten Mannschaften aus diesen Spielrunden stand dann die „Meister-Endrunde“ zum Abschluss der Wintersaison auf dem Programm. Aber auch die zahlreichen unteren Mannschaften durften sich über eine Pokal-Vorrunde und -Endrunde freuen. Die Ausrichtung der Hallenrunden lag in den Händen des Kreisjugendausschusses, dessen Mitglieder in der Begegnungsstätte Schwanewede dafür einen Applaus der Jugendleiter bekamen.

Von den 15 gestarteten Mannschaften des SV Lilienthal-Falkenberg scheiterten lediglich drei Teams bereits frühzeitig und erreichten somit leider keine Endrunde. Sieben weitere Nachwuchsmannschaften des SV Lilienthal-Falkenberg erreichten dagegen eine „Meister-Endrunde“, fünf Mannschaften die „Pokal-Endrunde“.

Die Hallenmeisterschaft sicherten sich die U 8-Junioren. Die Jungen um das Trainerteam Gerd Pols und Wolfgang Ranft verbuchten im „Meister-Finale“ drei Siege und ein Unentschieden. Erfolge feierte das Team über den FC Schwanewede (2:1), den TSV Lesumstotel (1:0) und gegen die JSG Aschwarden Meyenburg (1:0). Gegen den FC Hambergen trennte man sich 0:0 unentschieden. Auch die U 11-Junioren „Löwen“ boten eine starke Hallenrunde und holten sich die Pokal-Meisterschaft.

Gute Platzierungen im jeweiligen „Meister-Finale“ gab es für die weiteren Nachwuchsmannschaften des SV Lilienthal-Falkenberg. So belegten die U 12-Junioren I, U 10-Junioren I und die U 7-Junioren jeweils einen zweiten Platz. Einen dritten Platz gab es für die U 9-Junioren I. Rang vier ging an die U 16-Junioren und Rang fünf an die U 18-Junioren.

Ein Novum gab es bei den U 13-Junioren. Beide Teams erreichten das „Pokal-Finale“ und belegten einen dritten (A-Team) und einen fünften Platz (B-Team). Weitere dritte Plätze konnten die U 10-Junioren II und die U 9-Junioren II erreichen.

Am Ende der Wintersaison – in der vonseiten des SV Lilienthal-Falkenberg auch zwölf eigene Hallenturniere veranstaltet wurden – waren die verantwortlichen Trainerteams mit den Darbietungen ihrer Mannschaften rundum zufrieden.