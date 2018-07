Auch die feuerwehrtechnische Seite kam bei der Freizeit nicht zu kurz: Die Jugendlichen besuchten die Feuerwehr Wassenaar in der Nähe von Den Haag.

Dieses Urlaubsparadies liegt in der Nähe von Den Haag, direkt hinter den Dünen. Hier können Groß und Klein alles für erholsame, aber auch aufregende Urlaubstage finden: einen der schönsten Erlebnisparks der Niederlande, tausend Meter Rutschvergnügen im Tikibad und einen großen Campingplatz mit allem Komfort, auf dem man das eigene Zelt aufschlagen kann.

Mit einer Achterbahn kopfüber in die Tiefe rasen, beim „Splash“ bauchkribbelnd ins Wasser rutschen oder auch ganz klassisch im Kettenkarussell durch die Lüfte fliegen: Der Erlebnispark Duinrell hat Kindern wie Erwachsenen eine Menge zu bieten. Zum Beispiel locken dort pure Nervenkitzel-Erlebnisse in der „Waterspin“, dem „Falcon“ und der „Mad Mill“. Und ein ganzer Kilometer Rutschvergnügen auf insgesamt sechzehn Wasserrutschen bietet natürlich einen unwiderstehlichen Anreiz, sich im Tikibad in die Wellen zu stürzen. Das Tikibad ist das größte überdachte Rutschenparadies der gesamten Benelux-Länder und lässt die Herzen von kleinen Badenixen ebenso höher schlagen wie die von kühnen, schon etwas größeren Wasserratten.

Ganz herzlich möchten sich die Jugendlichen sowie ihre Betreuerinnen und Betreuer bei den Sponsoren bedanken: Edeka Winkler, Imbissbetriebe Rainer Monsees, Autohaus Viohl, Inhaber Marko Dieckmann sowie Nah und Gut Dieter Simon.