Der Kreisschützenverband Achim hat seine Jugendleiter ausgebildet. Am Wochenende vom 27. und 28. Oktober fand auf dem Schießstand des Schützenvereins Baden die Ausbildung zur JuBaLi-Lizenz (Jugendleiter-Basis-Lizenz) statt. Diese Lizenz wird bei allen Betreuern im Jugendbereich verlangt. Die Kursteilnehmer lernten bei einem Wochenendlehrgang, wie sie respektvoll mit Jugendlichen umgehen. Keine Prüfung, aber eine Teilnahme am ganzen Wochenende war Voraussetzung für den bestandenen Lehrgang. Die Ausbilder melden die Namen im Anschluss an den NSSV (Niedersächsischen Sportschützenverband), damit sie ihre Lizenz bekommen. Auch im Jahr 2019 wird ein Lehrgang angeboten

Dabei waren vom Schützenverein Sagehorn: Michael Regenstein, Sandra Stamm und Jasmin Böse, aus Baden Fabian Zwilling und vom Schützenverein Beppen Sabine und Hans-Georg Lewinski sowie und Ausbilder Axel Zimmermann.