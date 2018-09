Verden

Jugendliche Johanniter lernen Erste Hilfe

FR

Verden. Was ist zu tun, wenn jemand auf dem Boden liegt und nicht mehr reagiert? Oder ein Kind blutet – reicht ein Pflaster oder muss da schon ein Verband her? Und was ist eigentlich der Blutdruck? Das waren nur einige der Fragen, auf die mehr als 20 Teilnehmer bei der Johanniter-Jugend des Ortsverbandes Verden eine Antwort erhielten. „Wir führen die Kinder und Jugendlichen auf spielerische Art an das ernste Thema Erst-Hilfe heran“, sagt Laura Pegesa, Leiterin der Johanniter-Jugend in Verden.