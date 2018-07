Die Sonneninsel Bornholm genießen konnten zwei Wochen lang 45 Jugendliche zwischen 13 und 16 Jahren aus dem Kirchenkreis Verden. Sie hatten sich für die Jugendfreizeitmaßnahme angemeldet, die die Diakoninnen Karin Kuessner und Kerstin Laschat für den Evangelischen Kreisjugenddienst veranstalteten. So erlebten sie unter anderem einen Sonnenuntergang an der Festungsruine Hammershus, die dänische Gemütlichkeit in den kleinen Bornholmer Küstenstädtchen und kulturelle Besonderheiten der Insel wie Bornholms „Wackelsteine“, die atemberaubenden Helligdomsklippen und die Rundkirche Østerlars.

Nur 200 Meter vom Strand entfernt bot auch die Ferienunterkunft nahe der Inselhauptstadt Rønne viele Möglichkeiten für Unterhaltung, Spaß und Spiel, Kreativität und Gesprächsrunden über Glaubens- und Lebensfragen und vieles mehr. Ein Team sorgte für ein abwechslungsreiches Programm und das Wohl der Jugendlichen.

Ein Wiedersehen der Gruppe ist bereits in Aussicht, und zwar am 10. August, wenn die Evangelische Jugend im Kirchenkreis Verden einen Poetry-Slam in Dürings Park in Achim-Baden veranstaltet.