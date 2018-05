Am Sonnabend um 9 Uhr starteten die Gruppen in ganz Brinkum verteilt, um Aufgaben im musisch-kulturellen, sozialen, Rotkreuz-, Spiel und Sport- sowie Erste-Hilfe-Bereich zu lösen. Unter anderem wurde von den Jugendlichen die Disc-Golf-Anlage am Schützenplatz genutzt. Am DRK-eigenen Laden in der Syker Straße hieß es für die Fünf- bis 27-Jährigen, verschiedene Arten von Sucht und Abhängigkeiten zu erkennen und diese im Anschluss zu erläutern. Am DRK-Haus in der Hermannstraße wurde für die Zwölf- bis 27-Jährigen ein Verkehrsunfall nachgestellt, bei dem drei verschiedene Opfer zu versorgen waren: eine Schwangere, eine Person mit einer Quetschverletzung an der Hand und eine Person, die angefahren wurde und sich dabei eine Fraktur am Unterschenkel zugezogen hatte. Für die unter Zwölfjährigen hieß es, verschiedene Schnittwunden zu versorgen und sich um eine Augenverletzung zu kümmern, die durch einen Bastelunfall entstanden war.

Die rund 200 Rotkreuzler erregten durchaus positives Interesse bei den Brinkumern, die den Jugendlichen vermehrt Fragen zu dem eigentlichen Wettbewerb, aber auch zu den Tätigkeiten und zur Mitgliedschaft im Roten Kreuz stellten. Nachdem alle die beiden Parcours mit einer Strecke von insgesamt mehr als sechs Kilometern absolviert hatten, konnten sie sich nach einer kleinen Entspannungspause bei einer Disco in der Schulaula komplett auspowern oder sich kreativ beschäftigen.

Am Sonntag wurde dann das anstrengende, aber erfolgreiche Wochenende mit einem lauten Konfettiknall beendet, nachdem die Platzierungen der Gruppen von den Kreisleitern Kevin Löhmann und Elke Duden verkündet worden waren. Die Platzierungen der einzelnen Stufen unter den ersten drei Plätzen ergaben sich wie folgt: Stufe 0 (fünf bis neun Jahre) 1. Leeste, 2. Bassum; Stufe 1 (neun bis zwölf Jahre) 1. Bruchhausen-Vilsen, 2. Bassum, 3. Sulingen; Stufe 2 (zwölf bis 16 Jahre) 1. Wagenfeld, 2. Bassum, 3. Leeste; Stufe 3 (16 bis 27 Jahre) 1. Wagenfeld, 2. Leeste, 3. Diepholz.