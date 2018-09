Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Jugendteam dankt Sponsor

FR

Der Inhaber von Enterprise Jeans- und Sportswear in der Obernstraße in Achim, Jens-Uwe Buse, freute sich sehr, als plötzlich die Mannschaft der U 12 der JSG Achim/Uesen vor seinem Laden stand und sich persönlich für die tollen neuen Trainingstrikots bedanken wollte. Jens-Uwe Buse bedankte sich bei der Mannschaft für die Überraschung und übergab den Jungen noch 20-Prozent-Rabattgutscheine für den Einkauf in seinem Geschäft.