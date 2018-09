Lilienthal (dan). Am 20. Oktober ist die niederdeutsche Theatergruppe Wellenbreker im Lilienhof zu Gast. Die Jugendlichen im Alter zwischen 13 und 19 Jahren spielen das eigens für sie geschriebene Stück „Ene Bruut to veel“. In diesem geht es um die Irrungen und Wirrungen, mit denen ein junges Paar bei seinen Hochzeitsplanungen zu kämpfen hat.

Die Wellenbreker spielen am Sonnabend, 20. Oktober, im Rahmen der 30. Plattdeutschen Kulturtage im Lilienhof. Karten gibt es per E-Mail unter kulturamt@lilienthal.de oder unter der Nummer 0 42 98 / 92 91 17.