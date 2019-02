Nach der Jahreshauptversammlung der Jugendfeuerwehr Fahrenhorst/Seckenhausen, auf der auch gewählt wurde, gab es noch ein Gruppenfoto mit den Amtsträgern.

Zu Beginn der Versammlung stellte Jugendfeuerwehrwart Jens Kleemeyer seinen Jahresbericht vor, in welchem er berichtet, dass die Jugendfeuerwehr aus 27 Mitgliedern besteht (elf Mädchen und 16 Jungen). Im vergangen Jahr konnten sieben Neuzugänge und zwei Austritte verbucht werden. Auch das Betreuerteam konnte sich über zwei weitere Unterstützer, Keith Bösche und Mike Luzius, freuen.

Außerdem berichtete er von vielen Veranstaltungen, die die Jugendfeuerwehr besuchte, etwa ein Hockeyturnier im Landkreis Verden, die Jugend-Retter-Regatta am Silbersee sowie mehrere Volleyball-Turniere. Des Weiteren trat die Jugendfeuerwehr bei den Feuerwehrtechnischen Wettbewerben wie den Gemeindewettbewerben, Kreisjugendfeuerwehrtag, dem Landesentscheid im CTIF und dem Nordkreispokal an. Bei den Aktivitäten durfte das Kreisjugendfeuerwehrzeltlager in Sudwalde natürlich nicht fehlen, was bei dem super Wetter sehr viel Spaß gemacht hat. Zusätzlich sind die Jugendlichen und ihre Betreuer über ein Wochenende nach Vechta gefahren und veranstalteten eine Übernachtung im Feuerwehrhaus Fahrenhorst.

Eine Jugendliche konnte die Leistungsspange und drei weitere die Jugendflamme Stufe 1 entgegen nehmen.

Insgesamt wurden 437,75 Dienststunden geleistet, davon 77,25 Stunden feuerwehrtechnische Ausbildung und 360,50 Stunden allgemeine Jugendarbeit.

Neben diesen Tätigkeiten half die Jugendfeuerwehr beim Dorffest in Fahrenhorst, dem Laternenumzug in Seckenhausen sowie bei den Ferienspaß-Veranstaltungen in Seckenhausen.

Ebenfalls wurde das 39. Kreisjugendfeuerwehrzeltlager angekündigt, welches in diesem Jahr vom 6. bis zum 14. Juli in Barver stattfinden wird. Ein großes Dankeschön von Cord Tinnemeyer ging an den Bürgermeister und dem gesamten Rat der Gemeinde für einen neuen Bus für die Jugendfeuerwehren der Gemeinde.

Nach dem Bericht der Gemeinde-Jugendfeuerwehr, stellte sich der Gemeindebrandmeister Michael Kalusche vor und erläuterte kurz seine Aufgaben. Michael hielt die Kinder auch über das Geschehen der aktiven Feuerwehr auf dem Laufenden und berichtete von über 427 Einsätze im Jahr 2018.

Die Gäste – Bürgermeister Niels Thomsen, Henning Bolte und Matthias Nordhorn – bedankten sich bei dem Betreuerteam für die tolle ehrenamtliche Arbeit und die Ausbildung der Jugendlichen. Da Jens Kleemeyer sein Amt vor Ablauf der Wahlperiode niedergelegt hatte, musste für Fahrenhorst ein neuer Jugendwart gewählt werden. Mike Obuch wurde vorgeschlagen und von den Jugendlichen mit einer Enthaltung gewählt.

An die Spitze der gemeinschaftlichen Jugendfeuerwehr Fahrenhorst/Seckenhausen wurde der bisherige Stellvertreter Roman Kunst gewählt. Vertreten wird er von Mike Obuch.

Im Anschluss kam es bei den Wahlen zu folgenden Ergebnissen: Jugendsprecher Kai Woiwode, Stellvertreterin Renee Marie Poppenheger, Schriftführer Phil Wilkens, Stellvertreterin Leonie Koch, Kassenführerin Sara Wilkens, Stellvertreter Ole Höhncken.