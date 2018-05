Unter Leitung des Gemeindejugendfeuerwehrwartes Cord Tinnemeyer fand am vorvergangenen Sonnabend der alljährliche Wettbewerb der Jugendfeuerwehren der Gemeinde Stuhr statt. Mit insgesamt acht Gruppen waren die Jugendfeuerwehren Brinkum/Stuhr, Fahrenhorst/Seckenhausen und Groß Mackenstedt/Heiligenrode auf den Wettbewerbsplatz am Mittelweg in Groß Mackenstedt gekommen.

Mit dem Staffellauf um 10 Uhr begann am Vormittag der erste Abschnitt (B-Teil). Nach einer Stärkung am Grill ging es am Nachmittag mit dem feuerwehrtechnischen Teil weiter (A-Teil). Hier wurde ein Löschangriff geprobt. Dieser gemeindeinterne Wettbewerb der Jugendwehren dient als Testlauf und Vorbereitung für den Kreisjugendfeuerwehrtag, der am 10. Juni in Diepholz stattfindet. Die Platzierungen: 1. Groß Mackenstedt/Heiligenrode 2; 2. Brinkum/Stuhr 1; 3. Groß Mackenstedt/Heiligenrode 1; 4. Fahrenhorst/Seckenhausen 2; 5. Brinkum/Stuhr 3; 6. Groß Mackenstedt/Heiligenrode 3; 7. Fahrenhorst/Seckenhausen 1; 8. Brinkum/Stuhr 2.