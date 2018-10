Der SSV Neddenaverbergen hat zu einem Karatelehrgang in der Turnhalle in Kirchlinteln eingeladen.

Am 15. und 16. September trafen sich Karatekas zu einem Lehrgang mit dem DJKB-Trainer Sensei Toribio Osterkamp in der Turnhalle in Kirchlinteln. Neben vielen Sportlern aus benachbarten Vereinen hatten auch Sportler von Ostfriesland bis Berlin die Gelegenheit zum Training genutzt.

Gut angekommen sind die Grundschultechniken, Kombinationen und Bunkaielemente aus verschiedenen Katas. Auch die mit Ruhe und hohem Sachverstand vermittelten Anweisungen im Sinne des traditionellen Shotokan-Karate kamen gut an. Verstärkt wurde auf die richtige Körperhaltung und den Stand eingegangen. Die Kampfsportler freuten sich deshalb natürlich besonders, dass sie dazu einen so versierten Trainingsleiter hatten.

Am Sonntag wurde dann trotz Muskelkater noch einmal gemeinsam trainiert, die jüngsten Weißgurte neben den Schwarzgurten, Sportler von sechs bis 60 Jahren. Jetzt wurde alles noch einmal „mit Power“ geübt und obwohl der Schweiß in Strömen lief, waren alle von dem Training begeistert. Anschließend legte sogar noch ein Karateka seine Prüfung zum neuen Kyu ab.

Auch Sensei Osterkamp war angenehm überrascht von der positiven Stimmung in der Gruppe und dem gesamten Verlauf des Wochenendes. Das Training beim SSV Neddenaverbergen findet normalerweise zweimal die Woche in Kirchlinteln und Neddenaverbergen statt.

Weitere Informationen gibt es auf der neuen Homepage www.karate-neddenaverbergen.de.