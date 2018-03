Der Lehrgang berücksichtigt, das junge Ehrenamtliche händeringend in den Vereinen gesucht werden. Zudem wollen sie sich meist nicht langfristig an den Verein binden. Die perfekte Lösung hierfür ist die Gründung eines J-Teams, das Engagementformat für Jugendliche und junge Erwachsene bis 27 Jahre. Hier steht die Projektarbeit und die Heranführen an das Ehrenamt im Vordergrund. Whatsapp-Rallye, Weihnachtsfeier für Kinder im Verein, Schwarzlichtgala, Zeltlager, Trendsport by night und Projekt „Gesundheit macht Schule“ – das ist nur eine kleine Auswahl der bereits umgesetzten J-Team-Projekte in Niedersachsen. Das Beste: Die Gründung von J-Teams und die Durchführung von Projekten werden finanziell gefördert.

Dazu müssen sich vier Mitglieder zwischen 13 und 27 Jahren aus dem jeweiligen Sportverein mit einem volljährigen Begleiter zum J-Team-Lehrgang am 9. Juni in Worpswede bis zum 13. April anmelden. Die Anmeldung erfolgt über die Mitgliedsvereine der Sportregion Osterholz-Rotenburg-Verden. Während des Lehrgangs erfahren die Teilnehmer und Teilnehmerinnen etwas über das Heranführen von jungen Ehrenamtlichen an die Projektarbeit. Sie bekommen einen Überblick über das Projekt J-Team und die Fördermöglichkeiten. Außerdem erfahren sie, wie ein Projekt gestaltet wird – von der Antragsstellung bis zur Auswertung. Auch lernen sie, wie die Zusammenarbeit zwischen Team, Betreuer und Verein gelingt. Die Jugendlichen sollenb in dem Fortbildungslehrgang auch lernen, wie sie einen Antrag für ihr Projekt stellen. Informationen gibt es unter www.ksb-osterholz.de, www.ksb-rotenburg.de und www.ksb-verden.de.