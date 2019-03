Der Kfz-Mechaniker Hafiz Mirzad eröffnete das Autohaus Stern vor 26 Jahren. (BIANCA KLÄNER)

Der Inhaber und gelernte Kfz-Mechaniker Hafiz Mirzad setzt seit der Unternehmensgründung auf erstklassige Qualität, ­intensive Beratung und optimalen Service.

„Viele Kunden, die zu uns kommen, haben sich vorher schon auf unserer Internetseite oder auf Autoscout24.de und Mobile.de über ein Fahrzeug informiert“, sagt ­Mirzad. Bekannt ist sein Autohaus vor allem für Marken wie BMW, Mercedes, Audi, Volkswagen, ­Nissan, Toyota und Hyundai. Als Kfz-Meisterbetrieb führt das Unternehmen alle Arbeiten in der hauseigenen Werkstatt aus.

Im Autohaus Stern stehen derzeit mehr als 70 junge Gebrauchte zur Auswahl. (BIANCA KLÄNER)

Mehr als 70 Fahrzeuge

Hat jemand noch kein bestimmtes Modell im Blick, nennt er den Experten seine Vorstellungen in Sachen Preis, Verbrauch und Versicherung. „Wir haben mehr als 70 Fahrzeuge und schauen dann, was passen könnte“, sagt der Profi. Ehrlichkeit habe oberste Priorität. Die Experten denken daher voraus und informieren Interessenten eingehend zu den Details jeder Marke – unter anderem darüber, in welcher Höhe die Materialkosten bei etwaigen Reparaturen angesiedelt sind, auch im Vergleich zu ähnlichen Fahrzeugen anderer Hersteller.

Mirzad wünscht sich zufriedene Kunden, die gern zu ihm wiederkommen und sein Unternehmen ihren Freunden und ihrer Familie weiterempfehlen. Der gute Ruf des Autohaus Stern spiegelt sich auch in vielen positiven Onlinebewertungen wider und reicht sehr weit. „Wir haben Kunden, die aus 2000 Kilometern Entfernung zu uns kommen“, sagt der Inhaber.

Sein Team kann Kaufinteressenten auf Deutsch, Englisch und ­Russisch beraten. Es achtet zudem darauf, dass die ins Internet eingestellten Autos exakt beschrieben sind und auf ausländischen Seiten die Übersetzungen stimmen, damit potenzielle Käufer vorab gut informiert sind.

Drei Mitarbeiter sind im Verkauf tätig und nehmen sich für jeden Kunden viel Zeit. Wenn sich jemand für einen Pkw interessiert, der gerade auf der Außenfläche steht, macht das Autohaus mit ihm einen Termin aus, zu dem der Wagen in die Verkaufsräume gebracht wird. Dort lässt er sich schließlich unabhängig von der Witterung in Ruhe in Augenschein nehmen. Hat ein Kunde weiterhin Interesse, folgt die Probefahrt. „Vorher wird das Fahrzeug in der Werkstatt durchgecheckt, denn Sicherheit ist uns sehr wichtig“, betont Mirzad.

Viele kommen wieder

Zahlreiche Kunden, die ihren Wagen im Autohaus Stern gekauft haben, bleiben dem Händler treu und kommen wieder – zum Beispiel wenn die Hauptuntersuchung durch den Tüv, der Ölwechsel oder eine Reparatur anstehen. Der Betrieb verfügt über einen eigenen Kfz-Sachverständigen. Transparenz liegt Mirzad besonders am Herzen. Daher kann man jederzeit in die Werkstatt schauen, um sich davon zu überzeugen, wie verlässlich das Team arbeitet.

Weitere Infos gibt es unter Telefon 80 91 00 74 sowie im Internet unter www.autosternbremen.de. Geöffnet ist der Betrieb in der Neuenlander Straße 422–426 montags bis freitags von 8.30 bis 18.30 Uhr sowie sonnabends von 9 bis 14 Uhr.