Junge Geräteturner des BTV überzeugen

Die im September 2017 beim Blumenthaler TV gegründete männliche Gerätturn-Gruppe, die der TV-Grohn-Trainer Wolfgang Koschuch trainiert, hat mit sechs Sportlern an den Kreiseinzelmeisterschaften des Turnkreises Bremen-Nord teilgenommen. Sie traten in der Rubrik junger Nachwuchsturner an und errangen vier Kreismeistertitel, einen Vize-Titel und einen dritten Platz.