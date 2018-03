Dan), mussten sich die Prüflinge in drei verschiedenen Disziplinen beweisen: beim Kihon, der Grundschule, wo die Techniken in ihrer Ausführung exakt gezeigt werden müssen; beim Kumite, Partnerübungen, wo es um die richtige Distanz und Reaktion geht; und bei der Kata, Einzelvorführungen, wo in vorgeschriebenen Abläufen ein Kampf gegen imaginäre Gegner geführt wird.

Da alle Prüflinge von ihren Trainern sehr gut auf ihre Prüfungen vorbereitet worden waren, konnte anschließend allen Athletinnen und Athleten mit einer Urkunde und einem neuen Gürtel gratuliert werden. Es bestanden die Prüfung zum Weißgelbgurt (9. Kyu): Anna Groß, Emilia Ehlers, Leon Hellwig, Dean Diekmann, Finia Ehlers, Asli Omer, Jan Jakob Theader und Angelina Heyn; zum Gelbgurt (8. Kyu): Milana Kurt, Merle Stinze, Antony Kopitzikie, Jamila Nayef und Nawja Nayef sowie zum Gelb/Orangegurt (8./7. Kyu): Liyana Kurt.

Die Karate-Kids der SAV trainieren donnerstags um 17.15 Uhr in der Turnhalle in der Lüder-Clüver-Straße (Nähe Blumenthaler Bahnhof „Ständer“, Parkplatz Fresenbergstraße). Das Training beinhaltet Übungen zur Förderung der Wahrnehmung und schult damit das Körperbewusstsein. Dabei stehen vor allem allgemeinmotorische Übungen wie Laufen, Springen, Rollen und Werfen auf dem Programm. Interessierte haben Gelegenheit, sich bei einem Probetraining ein Bild von dieser Konzeption zu machen. Nähere Informationen über die SAV-Karate-Angebote gibt es unter der Telefonnummer 04 21 / 600 76 52 oder im Internet unter www.sav-karate.de.