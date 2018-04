Auf der Jahreshauptversammlung im Zwitscher-Stübchen in Bendingbostel wurde Kira Georg als Nachfolgerin von Volker Hoffmann gewählt, der auf eine Wiederwahl als stellvertretender Ortsvereinsvorsitzender verzichtete. Fabian Judel wird als Beisitzer im Ortsverein mitarbeiten. Ortsvereinsvorsitzender Hermann Meyer bedankte sich bei Volker Hoffmann, der zwölf Jahre lang als sein Stellvertreter fungiert hatte, für die konstruktive politische Arbeit in dieser Zeit. Auch zukünftig wird Hoffmann im Ortsverein aktiv sein – als Beisitzer.

Bei den Vorstandswahlen gab es keine weiteren Änderungen. Vorsitzender für die nächsten zwei Jahre bleibt Hermann Meyer. Ein besonderes Lob erhielt der langjährige Vorsitzende vom SPD-Urgestein Harm Schmidt: „Hermann, du hältst den Verein zusammen!" Mit Jutta Liebetruth als Stellvertreterin, dem Finanzverantwortlichen Rainer Strang und der Schriftwartin Renate Meyer gehören drei langjährige aktive Mitglieder dem geschäftsführenden Ortsvereinsvorstand weiterhin an.

Stimmberechtigte Beisitzer im Vorstand sind Martina Sedlacková, Jürgen Drewes, Harm Schmidt, Dietmar Rettkowski, Dieter Eggers, Heinrich Sackmann, Erich Brasgalla und Erich Kreusel. Mit Renate Strang, die die SPD-Internetseite pflegt, und Martina Sedlacková, Social-Media-Beauftragte der Kirchlintler SPD, wurden zwei weitere Genossinnen für ihre Arbeit vom SPD-Chef gelobt. Sie werden sich auch zukünftig um die positive Außendarstellung kümmern.

„Die Erinnerung darf nicht enden“ war ein Schwerpunkt des Ortsvereins im zurückliegenden Jahr. Im April wurde die SPD-Wanderausstellung „Wider das Vergessen“ im Lintler Krug eröffnet. Auf acht großen Tafeln wird dabei an das Kriegsende in der Gemeinde erinnert. Eine Abordnung der Kirchlintler SPD fuhr im Mai in die tschechische Partnergemeinde Letovice, um dort gemeinsam mit Mitgliedern der Schwesterpartei CSSD zum Tag der Befreiung einen Kranz am Mahnmal für die Opfer des Nationalsozialismus niederzulegen.

Die Gedenkstätte Dokumentations- und Lernort Baracke Wilhelmine in Schwanewede-Neuenkirchen wurde im Juli auf Einladung der damaligen SPD-Bundestagsabgeordneten Christina Jantz-Herrmann besichtigt. Nach Wolfenbüttel in die Gedenkstätte der Justizvollzugsanstalt führte die jährliche Gedenkfahrt des Ortsvereins. „Die Einladung zu einem Gegenbesuch des tschechischen CSSD-Parlamentsabgeordneten Lubomír Toufar, der zur 90-Jahr-Feier des SPD-Ortsvereins 2015 in Kirchlinteln war, haben wir gerne angenommen“, sagte Meyer. Während des dreitägigen Besuchs in Prag bekamen die Kirchlintler viele interessante Einblicke in das dortige politische Leben.

„Ganz besonders freue ich mich, dass eine Schülergruppe vom Kirchlintler Schulzentrum unter der Leitung des Lehrers Eike Behrens die Patenschaft für die beiden Stolpersteine der Geschwister Mautner in Neddenaverbergen übernommen hat und diese nun regelmäßig pflegt“, schloss Meyer seinen Rückblick und ergänzte, dass nun auch der Stolperstein für Hinrich Heitmann in Kirchlinteln regelmäßig von einer Schülergruppe aus dem Schulzentrum unter Leitung von Lehrerin Inken Philipp gepflegt wird.

„Die Verjüngung im Vorstand und zahlreiche neue Mitglieder werden frischen Wind in die Arbeit des SPD-Ortsvereins Kirchlinteln bringen. Ich freue mich auf die nächsten Jahre politischer Arbeit vor Ort, besonders auch im Hinblick darauf, dass wir mit Dörte Liebetruth eine Landtagsabgeordnete aus unserem Ortsverein haben“, sagte Kirchlintelns SPD-Chef.