Die jüngsten Mitglieder des Sturmvogel Berne haben vor Familien und Vereinsmitgliedern präsentiert, was sie im vergangenen Jahr gelernt haben. Unter den wachsamen Augen von Julia Wragge und Claas Jüchter zeigten sie einen korrekten Grundsitz und verschiedene Hufschlagfiguren. Als kleine Ehrenpreise hatten Anna Link und Alke Rowehl, die den wöchentlichen Ponyreitunterricht leiten, in diesem Jahr Erinnerungsfotos in einem bunten Umschlag und eine Tüte Leckerlis für die Ponys vorbereitet. Dazu gab es eine Turnierschleife und Lob und Tipps vom freundlichen Richterduo. Anschließend ging es mit Applaus und Musik in die Ehrenrunde.

Auch die Küken der Voltigierabteilung waren dabei. Zur Halbzeit präsentierten die Mini-Gruppen der Voltis Berne ihre Lieblingsfiguren. Umrahmt war der gesellige Nachmittag von einem bunten Buffet aus Kuchenspenden. Link und Rowehl nutzten zudem die Möglichkeit, sich bei Vereinsmitgliedern, die ihr Pony anderen Kindern zur Verfügung stellen, zu bedanken.

Bei Interesse am Ponyreiten können sich interessierte Eltern bei Alke Rowehl (Telefon 0 15 78 / 940 36 35) und für den Voltigiersport bei Beke Logemann (01 73 / 418 86 18) melden.