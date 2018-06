Beide Tanzgruppen des Lemwerder TV landeten auf dem zweiten Platz. Insgesamt nahmen 1500 Tänzerinnen und Tänzer an dem Wettbewerb in Oldenburg teil.

Es ist inzwischen die größte Breitensportveranstaltung im Bereich Tanzen in Deutschland. Der LTV startete in diesem Jahr mit 34 Kindern in der Kategorie „Freie Tanzgestaltung“. Nach jedem Auftritt vergibt eine unabhängige Jury aus vier Kampfrichtrichtern Noten in den Kategorien Choreographie, Kostüm und Schwierigkeit. Die Kinder haben die Möglichkeit, ihr Können auf einer großen Bühne mit Showbeleuchtung zu präsentieren, was der ganzen Veranstaltung einen besonderen Rahmen gibt und für eine einmalige Stimmung sorgt.

Der erste Gänsehauteffekt stellte sich bei Teilnehmern, Trainern, Betreuern, Eltern und mitgereisten Fans ein, als rund 800 Teilnehmer in die abgedunkelte Sporthalle mit Leuchtstäben zum Auftakt des Tages mit Musik einmarschierten. 1600 Zuschauer wippten und klatschten mit. Die Begeisterung in der Halle war ansteckend und sorgte bei allen Beteiligten für Freude pur.

Die Gruppe „X-Kids-Bits“ mit Tänzerinnen im Durchschnittsalter von acht Jahren, die in diesem Jahr zum dritten Mal mit von der Partie war, musste nur einer Gruppe den Vortritt auf dem Siegertreppchen überlassen und belegte den zweiten Platz.

Danach rockte die Gruppe „Together“ – Durchschnittsalter elf Jahre – die Bühne und riss die Zuschauer mit starken Rhythmen und einer powergeladenen Choreografie mit. Auch diese Gruppe erreichte den zweiten Platz. Trainerin Rimma Kruse war mit Recht stolz und sehr zufrieden mit den beiden perfekten Auftritten ihrer Schützlinge.

Nachdem alle Gruppen ihre Choreografien präsentiert hatten, stellten sich wiederum alle Teilnehmer in der Halle des Oldenburger Turnerbundes mit Leuchtstäben auf und läuteten ein weiteres Highlight ein: Vor der mit Spannung erwarteten Siegerehrung tanzten alle gemeinsam einen sogenannten Flashmob – einen von allen extra einstudierter Tanz, den dann erstmalig an diesem Tag alle Gruppen zeitgleich zusammen vorführten. Die ganze Halle tanzte quasi.

Das Fundament für den herausragenden Erfolg war und ist bei allen Tanzformationen des Lemwerder Turnvereins vor allem das überdurchschnittliche Engagement der Trainerin Rimma Kruse, die neben den ausgefeilten Choreografien auch die fantasievollen Kostüme gestaltet und mit viel Energie und Herzblut die Kinder auf die Wettkämpfe vorbereitet, teilte der Verein mit und sprach ein großes Dankeschön an Trainerin Rimma Kruse aus.