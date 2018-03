Jetzt ist es soweit: Im Rahmen der niedersachsenweiten Ausstellung „Jugend gestaltet“ zeigt der 19-Jährige in Celle die Zeichnung eines schwarzes Amuletts. Felix Späder malt, seit er denken kann. „Ich habe schon im Kindergarten angefangen zu zeichnen“, erinnert sich der Lemwerderaner, der gerade dabei ist, am Delmenhorster Gymnasium an der Willmsstraße sein Abitur zu machen. Erstes Leistungsfach? Natürlich Kunst.

So hat er sich zum Beispiel von einem Plakat zum Kinofilm Suicide Squad inspirieren lassen. Die Comicverfilmung selbst hat ­Felix Späder nie gesehen. Aber die von Will Smith verkörperte Figur des Deadshot hat ihn so fasziniert, dass er den Söldner zeichnete – allerdings als „echten Späder“. „Die Rüstung ist nicht exakt so wie auf der Vorlage und ich habe auch den Hintergrund weggelassen. Abmalen kann ich eben nicht“, stellt der 19-Jährige mit einem Lächeln fest. „Aber ich gleiche ab, ob die Proportionen und die Lichtverhältnisse stimmen.“

Felix Späder ist Autodidakt. Techniken bringt er sich selber bei. Vieles entwickelt der 19-Jährige durch Ausprobieren und Verwerfen. Mit Vorfreude wartet Felix Später auf Sonnabend, 14. April. Dann wird im Kunstmuseum am Schlossplatz in Celle die Ausstellung aus dem 19. Wettbewerb „Jugend gestaltet“, der unter der Schirmherrschaft von Kultusministerin Frauke Heiligenstadt steht, eröffnet. Felix Späders ausgestelltes magisches Amulett in drei Ansichten hat schon einmal geglänzt, bei seiner Lehrerin und einer 15-Punkte-Bewertung.