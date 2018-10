Um den Kleinkaliber-Wanderpokal schossen die Jungschützen innerhalb der Pokalvereinigung „Alte Aller“ auf dem Schießstand in Steinberg. Die beiden Jugendobmänner Jörn Gofredo und Kai Winkelmann bedauerten, dass nur fünf von zwölf Mitgliedsvereinen angetreten waren. Allerdings besteht in der „Grünen Gilde“ Hagen Grinden keine Jugendabteilung mehr.

Die Steinberger Jungschützen konnten ihren Heimvorteilnutzen. Allerdings erzielten neben den Steinbergern auch die Langwedeler Jungschützen 114 Ringe, so dass der Teiler entscheidend war. Manuel Gruppe, Nick Luttermann sowie Carl und Louisa Schwarz erzielten einen Teiler von 2467,6, so dass der Wanderpokal für ein Jahr in Steinberg bleibt. Die zweite Mannschaft aus Cluvenhagen schoss 55 Ringe, jedoch war diese Mannschaft nicht vollständig mit vier Teilnehmern angetreten. Die beiden Jugendobmänner zeichneten auch die drei besten Einzelschützen mit Plaketten aus. Nur ein Schütze schoss 30 Ring, sodass Nick Luttermann aus Steinberg bester Schützen wurde (Teiler 207,2). Fünf Jungschützen schossen 29 Ringe. Zweitbester Schütze wurde Manuel Gruppe aus Steinberg (Teiler 207,3).