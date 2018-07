Die U 8 der TSG Wörpedorf errang, nachdem sie schon als Kreismeister feststand, auch den Pokalsieg. In einem schweren Spiel auf ein Tor war es für die technisch starke Mannschaft sehr schwer, gegen einen sehr tief und mit allen Mann verteidigenden Gegner Räume zu finden. Immer wieder sahen sich die TSG-Stürmer gleich zwei oder drei Gegenspielern gegenüber. Nicht verwunderlich, dass das erste Drittel 0:0 endete. Im zweiten Drittel, nachdem der Trainer das System umgestellt und das Mittelfeld gestärkt hatte, kamen die Wörpedorfer zu immer mehr Chancen und konnten folgerichtig das Drittel 3:0 für sich entscheiden. Im letzten Drittel kam der Gegner nicht mehr aus seiner Hälfte, und so dauerte es bis zu einem erlösenden Eigentor des Gegners, bis der Knoten platzte. Auch das letzte Drittel konnte 3:0 entschieden werden. Eine absolut einmalige Saison ohne Punktverlust und mit zwei Titeln fand so ihr schönes Ende.