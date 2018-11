Nach einer kurzen Begrüßung durch den Juso-Unterbezirksvorsitzenden Jonathan Kolschen erklärte Awo-Sozialkaufhausleiter Charlie Kampe die Organisation des Sozialkaufhauses in der Glockenstraße in Barrien und führte die Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten durch die Abteilungen.

Die erste Station des Besuchs war die Möbelstube. Hier berichtete Kampe von dem schnellen Durchlauf der Möbel. Neben den Räumen an der Glockenstraße, gegenüber dem Awo-Haus, gibt es auch noch ein größeres Möbellager in Syke. Menschen, die eine Berechtigung nachweisen, bekommen auf alle Waren 50 Prozent Rabatt. Das gilt auch für weite Teile des Erdgeschosses des Sozialkaufhauses im Awo-Haus, wo man Elektrogeräte, Bücher, Schmuck, höherwertige Haushaltsgegenstände und den „Awo-Treff mit Herz“ findet. Die Bücher werden gegen eine kleine Spende abgegeben, wie Kampe berichtete.

Im ersten Stock befindet sich das eigentliche Sozialkaufhaus, in dem nur Personen mit einem Berechtigungsschein und Awo-Mitglieder einkaufen dürfen. Die Landtagsabgeordnete Luzia Moldenhauer hob hervor, wie ordentlich und sauber die gespendeten Waren präsentiert werden. Ronja Laemmerhirt bekräftigte: „Hier sieht es besser aus als in vielen Second-Hand-Läden.“

Nach der Führung empfing der Awo-Kreisvorsitzende Peter Cohrsen die Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten im „Awo-Treff mit Herz“. Bei Kaffee und Kuchen erzählte er von der Geschichte und den unterschiedlichen Tätigkeitsfeldern des Awo-Kreisverbands. Beim ambulanten Pflegedienst, in den Sozialkaufhäusern und in dem Betreuten Wohnen habe der Kreisverband rund 50 Angestellte. Ortsvereine gibt es in Syke, Weyhe, Stuhr, Bruchhausen-Vilsen und Sulingen. „Fehlt noch Bassum“, sagte Cohrsen und richtet sich an die beiden Bassumer Ratsmitglieder Jonathan Kolschen und Luzia Moldenhauer.

Am Ende bedankte sich Juso-Vorsitzender Kolschen bei den Verantwortlichen der Awo für die Führung und den netten Empfang. Die beiden SPD-Kandidaten für Bundes- und Landtag, Tevfik Özkan und Luzia Moldenhauer, kündigten im Gespräch mit Cohrsen an, der Awo bald beizutreten; Beitrittsanträge waren nämlich nicht zur Hand. Ihre Versprechen konnten sie dann einige Tage später gemeinsam am Stand des Awo-Bezirksverbands Hannover in Hameln bei der SPD-Landesvertreterinnenversammlung zur Aufstellung der Landesliste für die Bundestagswahl einlösen – sofern die Awo-Ortsvereine der Aufnahme zustimmen.