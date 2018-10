Der Vorsitzende Peter Müller möchte einige Bilder von VDK Ausflügen und Urlaubsbilder zeigen, es wird Kaffee getrunken und selbstverständlich darf auch geklönt werden. Auch Nichtmitglieder sind zu den Veranstaltungen des VDK Oyten herzlich willkommen. Weitere Informationen zum VDK Ortsverband Oyten auch unter www.vdk.de/ov-oyten. Am Donnerstag, 25. Oktober, um 12 Uhr treffen sich Mitglieder und Freunde des VDK Oyten zum gemeinsamen Aalessen in der Gaststätte „Zum Backsberg“, Backsberg 1 in Oyten. Anmeldungen bitte bis zum 17. Oktober an Karin-Katrin Karstendiek, Telefonnummer 042 07 / 80 31 31, Peter Müller, Telefon 042 07 / 21 22 oder E-Mail: ov-oyten@vdk.de.